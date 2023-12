Inter | Agoume verso il Siviglia | si tratta

Klaassen ha deluso e sembra destinato a salutare l'dopo una sola stagione, mentre Sensi a meno di colpi di scena andrà a scadenza di contratto. All'olandese e all'ex Monza si aggiunge, ...2 Missione a Genova per Giuseppe Marotta . L'amministratore delegato dell'si è recato allo stadio Ferraris per assistere alla partita di Serie B tra Sampdoria e Bari : per il dirigente nerazzurro la possibilità di seguire due giocatori in prestito ai blucerchiati, ...Non ci sono solo i rinnovi di contratto e l'affare Buchanan fra le mosse mercato dell'Inter per questa sessione invernale. L'obiettivo di Ausilio e Baccin è infatti anche quello di valutare potenziali ...Non sono esclusi nuovi affari tra Inter e Sampdoria nel calciomercato di gennaio: i blucerchiati potrebbero essere interessati a due primavera nerazzurri In es ...