Innovazione di valore | si può innovare riducendo i costi?

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Vorrestiil tuo prodotto/servizioal contempo i? Sembra impossibile vero? E invece ti assicuro che c'è un modo per farlo! Molte aziende hanno adottato negli anni una strategia basata sull'diche gli ha permesso di sfruttare spazi inesplorati del mercato in cui diventare leader. Sto parlando della Strategia Oceano Blu, teorizzata da Chan Kim e Renée Mauborgne nell'omonimo libro. Questo approccio incoraggia le aziende a creare prodotti o servizi che offrano ununico, mentre contemporaneamente riducono ie migliorano la qualità percepita per i clienti. Ci sono numerosi esempi dell'applicazione di questo processo, ma sicuramente il più famoso è quello del Cirque du Soleil, che ha rivoluzionato il concetto di ...

«La frase chiave è una: togliere il welfare dalle spalle delle donne. Punto. Dividerlo con i maschi». Così spiega Come dovrebbe essere una città per ... (iodonna)

Sassuolo, 4 dicembre 2023. La tradizione ceramica che caratterizza la città di Sassuolo, riconosciuta in tutto il mondo per il suo standard ... (sbircialanotizia)

...gli innovatori creativi con coloro che hanno le risorse per alimentare il motore dell': ... ha dichiarato: "Le risorse immateriali rappresentano oggi la grande maggioranza deldi un'......possa diventare unaggiunto per le imprese che operano nella portualità, nella logistica e nell'economia del mare. Il Comune di Livorno ha la volontà politica di fare dell'un ...Oltre mille domande istruite e convalidate da Ismea per un valore di 69 mln di euro, pari al 90% delle risorse: a meno di un mese dall'avvio ...come patrimonio di valore per alimentare la crescita e la sfida sull’innovazione del nostro Paese.» Premio INDUSTRIAL (produzione industriale innovativa) Foreverland (Start Cup Puglia) – Startup ...