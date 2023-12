Ingoia un giocattolo | corsa in ospedale per un bambino di due anni

(Di giovedì 28 dicembre 2023) In una tragica svolta degli eventi, undi appena dueha perso la vita in unromano, dopo aver ingerito un pezzo diche lo ha soffocato. Il drammatico incidente è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì a Monterotondo, una tranquilla località situata nella provincia nord di Roma. Il piccolo, che aveva da poco compiuto due, stava giocando in casa sotto la supervisione dei genitori quando ha inghiottito accidentalmente una parte del suo. Questo tragico incidente ha provocato un arresto cardiaco immediato, nonostante ilavesse espulso il corpo estraneo. In unacontro il tempo, è stato trasportato d’urgenza all’Gonfalone di Monterotondo. Data la gravità della ...

Secondo quanto emerso, il piccolo era stato trasportato all'ospedale di Monterotondo ieri, in codice rosso e in arresto cardiaco, dopo aver ingerito un pezzo di un. Per far luce sulla ...Un bambino di due anni è morto al policlinico Gemelli di Roma dove era stato trasportato in elicottero in gravissime condizioni.Bimbo di 2 anni ingoia giocattolo e muore. Quando i genitori lo hanno sentito rantolare mentre dormiva hanno chiamato il 118, il medico dell'ospedale di ...Un bambino è morto dopo aver ingerito parte di un giocattolo: è successo questa mattina a Roma dove il piccolo, di appena due anni, era stato ...