Infortunio al polpaccio in allenamento | l’Atalanta perde Hateboer per un mese

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Zingonia.peranche Hans. L’esterno olandese ha rimediato un problema alche lo terrà fuori nel peggiore dei casi per circa un. Lo stop è arrivato al termine dell’di mercoledì (27 dicembre), al rientro dopo il break natalizio di due giorni. Il classe 1994 ha avvertito un fastidio muscolare e si è subito sottoposto ad una risonanza magnetica che ha evidenziato una lesione di primo grado al soleo sinistro. L’dovrebbe tenerefermo fino a fine gennaio: salterà sicuramente i match di campionato contro Lecce (30 dicembre), Roma (7 gennaio) e Frosinone (15 gennaio) e la gara di Coppa Italia contro il Sassuolo. Con Zortea in procinto di passare al Frosinone, a ...

alper il centrocampista tedesco. Lo ha rivelato Mazzarri a fine conferenza. La Spezia 22/05/2022 - campionato di calcio serie A / Spezia - Napoli / foto Image Sport nella foto: ...... infatti, la squadra si è allenata per preparare la trasferta di Roma e ha ritrovato capitan Luca Mazzitelli , che ha recuperato completamente dopo l'al. Di seguito la nota ...A fine conferenza Walter Mazzarri ha rivelato di un problema fisico occorso a Diego Demme. Il centrocampista tedesco ha avuto un problema al polpaccio e dunque dovrebbe essere indisponibile per ...