Infortuni | 2 operai intrappolati in bilico in centro logistico Brianza | uno perde mano**

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Milano, 28 dic. (Adnkronos) - Incidente sul lavoro questa mattina intorno alle 11.30 presso undi Basiano, in. Due, un italiano e un egiziano, sono rimastiall'interno di unmentre tentavano di sganciare un carrello elevatore. Ad avere la peggio l'o italiano a cui sono state amputate le parti di una mano. Meno gravi le condizioni dell'altro lavoratore. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del vicino distaccamento di Gorgonzola chiamati a mettere in sicurezza l'area interessata. Presente anche la polizia locale di Basiano e l'Ats a cui spetterà il compito di chiarire le cause dell'incidente.

