Influenza | verso picco con 1 milione di casi | con Long Flu sintomi per 4 settimane

Leggi su italiasera

(Di giovedì 28 dicembre 2023) (Adnkronos) – Ildell’2023 in Italia, “lo scopriamo quando la curva scende”. Ciò premesso, “siamo presumibilmente in una fase come minimo di plateau e quindi probabilmente arriveremo a sfiorare undiche, secondo la nuova definizione del sistema RespiVirNet, include non solo la vera, ma anche le forme simil-li”. E “il Capodanno sarà l’ultima fiammata”, con i suoi brindisi fra baci e abbracci e “un effetto che si evidenzierà nella settimana successiva”. Così Fabrizio Pregliasco, virologo dell’università Statale di Milano, fa il punto per l’Adnkronos Salute di queste feste natalizie che vedono tanti italiani alle prese con i virus di stagione. Siamo ancora in tempo per vaccinarci? “E’ un po’ tardivo, ma ancora utile – sottolinea ...