Incidente Urbino | Balzanelli Sis118 | “Governo ascolti noi salvavita dimenticati”

(Di giovedì 28 dicembre 2023) (Adnkronos) – Lo scontro mortale che si è verificato ieri a, tra un’ambulanza e un pullman con a bordo bambini (rimasti illesi), è “un evento distruttivo, per tutti noi. Vediamo morire in servizio un intero equipaggio del sistema di emergenza territoriale e anche il paziente che stavano trasportando. Una morte terribile, se pensiamo che l’evento traumatico dell’si è combinato con il fatto che il mezzo è andato a fuoco. Siamo profondamente scossi”. Sono parole amare quelle con cui Mario, presidente nazionale della(Società italiana sistema 118) commenta all’Adnkronos Salute il tragicoin cui hanno perso la vita un’infermiera, un autista soccorritore e un medico, insieme al paziente 85enne che veniva trasportato nell’ambulanza. “Ancora una strage dei ...

Estratto da www.leggo.ittra un bus e ambulanza a4 Sarebbe stata l'ambulanza a invadere la corsia opposta impattando contro il pullman ieri nella galleria Ca' Gulino, a. È quanto emerge dai rilievi ..., inferno in galleria: scontro tra bus e ambulanza, è una strage(Adnkronos) – Lo scontro mortale che si è verificato ieri a Urbino, tra un’ambulanza e un pullman con a bordo bambini (rimasti illesi), è “un evento distruttivo, per tutti noi. Vediamo morire in servi ...Fonte foto: ANSA Un testimone racconta il terribile incidente avvenuto in una galleria a Urbino tra un pullman e un’ambulanza: “Si è trattato di pochi secondi” Poche parole ma forti abbastanza, quelle ...