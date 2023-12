Incidente sulla Frosinone Mare | tra i feriti un bimbo di 9 anni

Leggi su dayitalianews

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Pubblicato il 28 Dicembre, 2023 Unterribile quello avvenuto ieri lungo la SS 699 dell’Abbazia di Fossanova, meglio conosciuta come. Quattro le persone rimaste ferite nello scontro tra un pick up, sul quale viaggiava una famiglia, ed un’altra vettura. Difficile capire cosa abbia innescato la carambola, fatto sta che il tratto di strada è rimasto a lungo chiuso per permettere l’arrivo dei soccorsi. La famiglia che viaggiava sul pick up è originaria di Maenza ma residente a Sezze Scalo. Il capo famiglia ha avuto poche conseguenze, anche se è stato comunque trasportato all’ospedale a Terracina per accertamenti. Decisamente diverso il discorso che riguarda la donna ed il il figlio di 9, entrambi elitrasportati in ospedale al San Camillo di Roma. Sarebbero in condizioni serie. Alla ...