Incidente Casal Palocco | c’è l’accordo per il patteggiamento | 4 anni allo youtuber Matteo Di Pietro

(Di giovedì 28 dicembre 2023) È stato raggiuntotra la procura di Roma e la difesa diDi. Lodi 22che lo scorso 14 giugno era al volante della Lamborghini che ha travolto una Smart FourFour guidata da una giovane donna, uccidendo il figlio di cinque. L’eventualeprevede una pena di quattro. Difficilmente loandrà in carcere mentre, secondo Repubblica sarà più probabile che finirà di scontare la pena frequentando i servizi sociali. Suldovrà pronunciarsi il tribunale il prossimo 31 gennaio. Al momento dell’Distava filmando insieme alla sua crew The Borderline una delle popolari “challenge” pubblicate sul loro canale ...

Per l'inchiesta sull' Incidente di Casal Palocco sono indagati per favoreggiamento altri tre youtuber di The Borderline. L'inchiesta fa riferimento ... (ilgiornaleditalia)

Leonardo Golinelli, socio al 50% dei The Borderline, è indagato per favoreggiamento . Su di lui pende l’accusa di aver fatto scomparire due ... (ilcorrieredellacitta)

L'auto di grossa cilindrata era stata presa a noleggio e travolse una Smart nel quartiere romano di Palocco. Nell'incidente morì un bimbo di cinque anni che era a bordo assieme alla madre. È stata fissata per il prossimo 31 gennaio l'udienza, davanti al gip di Roma, per decidere della richiesta di patteggiamento a 4 anni di carcere avanzata da Matteo Di Pietro. È stata fissata per mercoledì 31 gennaio 2024 l'udienza per Matteo Di Pietro, lo youtuber del gruppo 'Theborderline' accusato di omicidio stradale.