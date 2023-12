In Rai è guerra per Domenica In | Mara Venier rischia il posto? Ci sono due opinioni contrastanti

(Di giovedì 28 dicembre 2023)ilIn? Come sappiamo, la conduttrice potrebbe presentare per l’ultima volta il suo storico programma, nonostante la Rai stia cercando di fare il possibile per tenerla come volto della trasmissione. Negli ultimi giorni si è fatta strada l’ipotesi di vedere al suoAlberto Matano e Barbara D’Urso: quest’ultima...

Le notizie sulla guerra in Ucraina di giovedì 28 dicembre, in diretta. Il pacchetto annunciato mercoledì comprende munizioni per la difesa aerea e ... (corriere)

10.00 Media,Putin a Xi:"ancora 5 anni" Il presidente russo Putin ha detto al presidente cinese Xiche "combatterà per (almeno) cinque anni" in Ucraina. Lo riporta il settimanale giapponese Nikkei Asia,dopo che secondo ...Ormai è unadi decimali. E non basta l'aria del Natale a mutare lo scenario: i numeri mese dopo mese, ... Sia sul fronte dellache in prima serata nel "consolidato" anno su anno perde lo 0,2% ...Ha lavorato con Eco, era amica di Pavese. Unica donna in un mondo di maschi. Su Oggi in edicola la sua ultima intervista, dove raccontava: «Sono stata fortunata, ma ho imparato a difendermi» ...Nelle immagini in bianco e nero la deflagrazione: l'Uav prende la mira, segue il bersaglio nemico e poi lo distrugge. Il filmato su Telegram con luogo e data imprecisati ...