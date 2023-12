In guerra almeno 5 anni Putin tira dritto sull' Ucraina

Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov alza la voce sul continuo invio di armi a Kiev e in una intervista esclusiva alla Tass dice: "Nonostante il fallimento della "controffensiva" delle forze ...... mentre è di20 vittime il bilancio di un attacco israeliano vicino all'ospedale Al - Amal a ...degli ebrei Dipende" I motivi del conflitto - Domande e risposte Dossier " Sentieri di...Durante l'incontro in Russia dello scorso marzo con Xi Jinping, il presidente russo Vladimir Putin avrebbe detto che Mosca combatterà in Ucraina "per almeno cinque anni" ...Dicembre è il mese più difficile per le forze di difesa ucraine: "I russi hanno preso d'assalto Marinka e Avdiivka (Donetsk) senza sosta, subendo perdite significative, ma continuando ad avanzare". L' ...