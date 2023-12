In Basilicata il Pd impone il candidato | poi si pente e vuole le primarie Il campo largo sta per naufragare

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 28 dicembre 2023) L'unico nome dell'opposizione è quello di Angelo Chiorazzo, lanciato dai dem senza confronto coi potenziali alleati. La via d'uscita respinta al mittente. Le voci di Leggieri (M5s), Pittella (Azione) e Tramutoli (Possibile). Nel centrodestra Bardi (FI) spinge per la ricandidatura, ma la strada è in salita: deciderà Meloni