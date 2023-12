In attesa della data di uscita del Samsung Galaxy S24 nuova certificazione raggiunta

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Siamo tutti indi conoscere ladidelS24, visto che l’ufficialità dell’appuntamento per la presentazione manca ancora all’appello. Ci saremmo già aspettati un annuncio da parte del produttore sudcoreano almeno da metà mese, ma questo passaggio ancora non è stato compiuto. Al contrario, continuano a concretizzarsi altre azioni fondamentali per il lancio, come l’ottenimento di alcune certificazioni propedeutiche al via alle venidteserie top di gamma. L’ultimaserie è quella ottenuta in Singapore. IlS24 (modello Vanilla) ha appena ricevuto, con numero di modello SM-S921B/DS , laIMDA (Infocomm Media Development Authority) nella già citata Singapore. Si tratta di un ...