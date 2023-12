Illegali | e scatta il maxi-sequestro | Capodanno | il blitz a Napoli

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 28 dicembre 2023) A, in vista del, intensificati i controlli della Guardia di finanza per il contrasto alla commercializzazione illecita di botti e prodotti pericolosi. Sequestrati complessivamente oltre 220.000 artifici pirotecnici, per un peso di oltre 1.200 Kg nel corso di diversi interventi dal Gruppo Pronto Impiego di, dai Gruppi di Frattamaggiore, Nola e Torre Annunziata e dalla Compagnia di Ischia. Sono 8 le persone denunciate a vario titolo, di cui una tratto in arresto, per fabbricazione, detenzione, vendita e trasporto di materiale esplodente, nonché per violazioni delle norme antincendio e di pubblica sicurezza.