Ilary Blasi continua a ‘flirtare’ con Netflix L’aperitivo-intervista con Berlino

(Di giovedì 28 dicembre 2023)e Pedro Alonso Mentre Pier Silvio Berlusconi la attende all’Isola dei Famosi,a flirtare con. Dopo il successo del suo docufilm Unica, la conduttrice è apparsa sul canale YouTube della piattaforma con un’all’attore Pedro Alonso. Una chiacchierata tra i due dove, più che i contenuti, a colpire è l’inedito incontro in sè. L’mira a promuovere la nuova serie, in uscita domani, venerdì 29 dicembre su. Il tanto atteso prequel de La Casa di Carta con protagonista proprio l’enigmatico, interpretato da Pedro Alonso, che racconta la storia del personaggio prima delle vicende de La Casa di Carta. “Sono qui a Roma, nella mia ...

Gli utenti dei social hanno notato il particolare gesto di Francesco Totti , che ha lasciato un like ad una foto in cui c’è Ilary Blasi . Dal momento ... (isaechia)

Francesco Totti ha messo un like a una foto in cui la conduttrice compare in quello che un tempo era il «loro» ristorante. Un piccolo gesto - ... (vanityfair)

E Francesco Totti eSicuramente tra i due non corre buon sangue ma per i figli l'ex coppia sembra aver trovato il giusto compromesso che ha permesso ad entrambi di passare con loro le ...Che cosa ci fanella promozione di Berlino , lo spin - off de La Casa di Carta dedicato al personaggio interpretato da Pedro Alonso Forte del successo di Unica , il docufilm nel quale ha raccontato a un ...Ilary Blasi, dopo aver pubblicato un misterioso video al Colosseo pubblicato sui social senza rivelare l'occasione, ha svelato i motivi della sua ...Tutti vanno in montagna per Capodanno, i vip scelgono la settimana bianca in questi giorni ma Francesco Totti e Noemi Bocchi sono già alle Maldive da qualche giorno. E’ la figlia di Noemi a svelare la ...