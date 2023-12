Il tuo cane ha tartaro e alito cattivo? La soluzione è la detartrasi

(Di giovedì 28 dicembre 2023) I nostri cagnolini sono soggetti a problemi simili ai nostri, un esempio è ilche si presenta come una formazione dura e gialla dovuta alla mineralizzazione della placca batterica. Questa condizione, oltre a rappresentare un disagio per l’animale, può causare problematiche come l’si così come infiammazioni del cavo orale. Intervenire per porre rimedio è possibile grazie alla, un intervento attuato da professionisti veterinari, dedicato alla cura e al benessere dentale dei nostri amici a quattro zampe. Cos’è il? In pratica, il– chiamato anche calcolo dentale – è un accumulo di batteri che si localizza vicino alle gengive e intorno ai denti, causando fastidiose infiammazioni nel cavo orale. È importante comprendere che una scarsa igiene dentale può indebolire il ...

