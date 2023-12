Il Trump bis? Un disastro che ci farà bene

... Il 54% promuove il no adel Colorado ma il tycoon cresce del 3 per cento nei sondaggi • ... Ad ucciderlo con due colpi di pistola sarebbe stato un ragazzo di 17 anni • Al processo...Con unscatenato nel contrastare la cultura woke, proibire nelle scuole i libri che esaltano il ruolo delle minoranze, spingere per una stretta su alcuni diritti civili, e più vicino ai ...Negli Usa si scaldano i motori per le primarie del Partito Repubblicano, in vista delle elezioni presidenziali che si terranno il 5 novembre 2024 ...Michigan’s Supreme Court kept former President Donald Trump on the state’s primary election ballot Wednesday. The court said it will not hear an appeal of a lower court’s ruling from groups seeking to ...