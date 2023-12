Il tempo che lavora contro le democrazie

Jannik Sinner fenomeno anche sugli sci : 'Ma ora è tempo di tornare in campo' Il video della sua discesa su X è accompagnato da una colonna sonora tipicamente natalizia - "It's the Most Wonderful Time of the Year" di Andy ... (247.libero)

Il borgo che dall’alto sembra un’arpa : se visiti questo luogo farai un viaggio nel tempo Per molti è ancora una regione misteriosa e non molto nota, in realtà conserva una tradizione e una storia senza tempo. La Ciociaria è un territorio ... (funweek)

Manchester United - Ratcliffe : “Ci vorrà del tempo e pazienza per portare al successo” Il Manchester United sta attraversando un periodo difficile con i risultati che tardano ad arrivare e con la posizione di Erik ten Hag che non è ... (sportface)