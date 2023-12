Il secondo tentativo dell’Arsenal

Leggi su ultimouomo

(Di giovedì 28 dicembre 2023) È passato quasi esattamente un anno da quando l’Arsenal sembrava volare verso un titolo che manca da vent’anni e siamo di nuovo qui a chiederci se la squadra di Arteta questa volta possa farcela. Il pareggio per 1-1 ottenuto ad Anfield lo scorso 23 dicembre, contro quella che al momento sembra la principale avversaria, ha infatti confermato l’Arsenal come una delle principali contendenti alla vittoria finale della Premier, soprattutto dopo che i sogni dell’Aston Villa sono stati spezzati dalla rimonta d’altri tempi del Manchester United. Certo, c’è sempre il solito Manchester City di Guardiola sullo sfondo, e alla fine siamo ancora a Natale, ma insomma è sicuramente una notizia che una squadra che fino a poco tempo fa sembrava impossibilitata a fare più di pochi risultati utili di fila sia in lotta per il titolo per ilanno di fila. Grande merito di questa ...