Il Ritorno di Mary Poppins su Rai1 il 28 dicembre | Emily Blunt nei panni della tata più famosa di sempre nel magico film Disney

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Ildicontinua la maratonasulle reti Rai. Stasera, 28, va in onda il sequel del classico del 1964 con Julie Andrews. Stavolta èa vestire ipiùdi. Diretto da Rob Marshall, la storia è ambiena Londra nel 1935. I due ragazzini che erano stati accuditi dasono diventati grandi. Michael lavora in banca, è vedovo e ha tre bambini; la sorella Jane è un’attivista che si batte per i diritti dei lavoratori. C’è molto disordine, domestico e finanziario: serve una governante di polso che rimetta a posto le cose. E dal passato ritorna ...

Per la prima serata in tv, giovedì 28 dicembre su RaiUno alle 21.25 verrà proposta la visione del film “Il ritorno di Mary Poppins ”. Ventiquattro ... (bergamonews)

Questa sera, giovedì 28 dicembre 2023, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai1 , va in onda il film Il ritorno di Mary Poppins – remake e sequel del ... (ascoltitv)

IldiPoppins (Family, Fantasy, Musicale) in onda alle 21.30 su Rai 1 , un film di Rob Marshall, con Emily Blunt, Meryl Streep, Lin - Manuel Miranda, Ben Whishaw, Emily Mortimer, Colin ...Ne IldiPoppins a vestire i panni della protagonista troviamo Emily Blunt ma, nonostante la bravura del cast, la cura dei dettagli e le atmosfere da favola, la magia del primo film ...Cosa vedere stasera in tv Continua il periodo dei grandi film. Da «Il ritorno di Mary Poppins» su Rai 1 a «Il primo Natale» su Canale 5, passando per «Il ...Questa sera, giovedì 28 dicembre 2023, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai1, va in onda il film Il ritorno di Mary Poppins – remake e sequel del classico Disney uscito nel 2018. Vediamo ...