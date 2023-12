Il ritorno di Mary Poppins | perché Julie Andrews non è nel film

(Di giovedì 28 dicembre 2023)non è apparsa nelIldiperchè riteneva che fosse “lo show di Emily Blunt” e non voleva monopolizzare i riflettori, secondo quanto riferito dal regista Rob Marshall a Variety.è stata laoriginale nel celebreDisney del 1964, prima che Emily Blunt entrasse in scena nei panni della magica tata nelsequel del 2018. Sebbene il potenziale ruolo dinon sia mai stato effettivamente annunciato, si è lasciato intendere che l’attrice sia stata contattata per interpretare la signora dei palloncini, ruolo che invece è stato affidato a un’altra amata star dei musical, Angela ...

"IldiPoppins" va in onda su Rai 1, questa sera giovedì 28 dicembre, per la regia di Rob Marshall. Dal 1964 a oggi la babysitter magica non è invecchiata di un minuto. LA SINOSSI Londra, ...Inteso come un sequel diretto diPoppins , acclamato cult del 1964, IldiPoppins ha scelto una nuova tata che ha le fattezze di Emily Blunt . La storia è liberamente ispirata ad ...Il ritorno di Mary Poppins: trama, cast e streaming del film su Rai 1 in onda il 28 dicembre 2023 alle ore 21.20. Le informazioni ...C’è molto disordine, domestico e finanziario: serve una governante di polso che rimetta a posto le cose. E dal passato ritorna Mary, col suo magico ombrello. La Disney ha impiegato quasi mezzo secolo ...