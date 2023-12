Il premier Giorgia Meloni ha avuto un problema di otoliti

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Problemi di salute per. Ilhaundiche l’ha costretta a letto e al buio per quasi due giorni. E’ il motivo dell’indisposizione del leader del centrodestra che ha dovuto rimandare anche la conferenza stampa di fine anno, riprogrammata per il 4 gennaio.è stata visitata a casa da un otorino che ha diagnosticato la sindromeca e le ha eseguito la manovra per risolvere la situazione. La salute delè in miglioramento. All’inizio si era pensato a postumi dell’influenza perché ilda un paio di giorni soffriva di nausea, vertigini. Si è poi pensato alla labirintite. All’esito della visita effettuata a casa, l’otorino ha ...

... è questa la causa dell'indisposizione della presidente del ConsiglioMeloni. Come spiegano ... Ora laè "già in via di miglioramento": con "il collare, è riuscita ad alzarsi e a parlare ...LaMeloni è affetta da otoliti , una sindrome il cui nome scientifico è vertigine posizionale parossistica benigna. Questa la diagnosi del medico per i sintomi di vertigini e nausea ...Noi e i nostri 172 partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per ...Posticipata al 4 gennaio, alle ore 11, la conferenza stampa di fine anno della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. E' quanto si apprende da fonti di ...