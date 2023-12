“Il ponte sullo Stretto di Messina è una cag*** pazzesca” | l’uscita del leghista Grimoldi contro Salvini alla cena di partito nel Milanese

(Di giovedì 28 dicembre 2023) “Ildi? Non me ne frega un cazzo, è una cagata. E chi vuole fare una Tac in Regione Lombardia deve aspettare sei mesi”. Lo ha detto nei giorni scorsi ilPaolo, deputato del Carroccio fino al 2022, ex segretario regionale e molto vicino a Umberto Bossi,festa dela Melegnano. “Ritengo che ilnon può essere una priorità né politica né economica – ha ribadito oggi, parlando dell’infrastruttura sponsorizzata da Matteo– Ildinon può essere un progetto politico, un sogno che infiamma i cuori. ...

Con 112 sì, 76 no e 3 astenuti, la legge di bilancio 2024 del Governo Meloni ottiene il via libera del Senato e ora dovrà tornare alla Camera per ... (europa.today)

È arrivato in mattinata il via libera dell'aula del Senato alla Manovra, con la fiducia ottenuta sul maxi-emendamento di 561 commi che include le ... (ilmessaggero)

Matteo Salvini era a Cagliari, per partecipare ad alcuni incontri in vista delle elezioni regionali del 25 febbraio 2024. Per il leader leghista è ... (247.libero)

Invece tornano grandi opere come il Ponte sullo Stretto, mentre manca la legge sul consumo di suolo e la mancata proroga del superbonus ha tolto uno strumento importante per l'efficientamento ...Durante la festa per i 30 anni della Lega di Melegnano, comune della città metropolitana di Milano, l'ex deputato Paolo Grimoldi ha sparato a zero sul Ponte sullo Stretto di Messina, cavallo di battaglia di Matteo Salvini, leader leghista e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. Deputato della Lega dal 2006 al 2022, nell'autunno dello scorso anno