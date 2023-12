Il Podcast è in continua crescita

Leggi su tvzoom

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Chora media crede nelItalia Oggi, di Claudio Plazzotta, pag. 18 I piani strategici della Be Water, società di Guido Brera, Mario Gianani e Filippo Sugar che controlla Chora media, Will e Be production, sono piuttosto chiari. Chiudere l’esercizio 2023 con ricavi complessivi attorno ai nove milioni di euro per Chora media () e Will (account Instagram), contenendo la perdita totale tra gli 1,5 e i due milioni di euro. Per poi superare i 10 milioni di euro di ricavi nel 2024, quando sarà invece richiesto di arrivare a un bilancio di esercizio in equilibrio. E, già dal 2024, godere dei benefici (ovvero, degli utili) provenienti dalla nuova casa di produzione Be production, che avrà il compito sia di valorizzare la ricca library di, trasformandola in prodotti audiovisivi, sia di cogliere in autonomia le occasioni che ...