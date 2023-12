Il perché del test in Ferrari di Verstappen

(Di giovedì 28 dicembre 2023) La notizia in sé non è stravolgente, ma un pizzico di fascino lo ha, eccome. La settimana appena trascorsa il tre volte campione del mondo haato a Portimao una296 GT3 , vettura del team ...

...Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (CEMR) mi hanno portato in ogni partenostro continente. Tante destinazioni, ma una terra d'origine che basta poco a riconoscerla.quando ...... nel 2020 e nel 2021 per il rischio di contagi da coronavirus, e nel 2022il fondatore LeonardoVecchio era morto pochi mesi prima . Per molte altre aziende in generale questo è stato il ...