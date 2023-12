Il pandoro-gate si allarga | indaga anche Prato e si muove la finanza

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Ilsia macchia d'olio. La Procura diha aperto un fascicolo di indagine sul caso del dolce Balocco "Pink Christmas" firmato da Chiara Ferragni. La notizia riportata oggi dalla stampa locale è stata confermata da fonti inquirenti all'Adnkronos. Dopo la Procura di Milano, competente territorialmente,il procuratore facente funzione della città toscana, Laura Canovai, ha aperto un'inchiesta a modello 45, ovvero senza ipotesi di reato e senzati, come atto dovuto per l'obbligatorietà dell'azione penale a seguito dell'esposto che l'associazione di consumatori Codacons ha presentato all'autorità giudiziaria in tutta Italia, compresa la Procura di. Quindi altre Procure potrebbero compiere azioni analoghe. I magistrati di ...

Le vendite del 'Pink Christmas' griffato Chiara Ferragni della casa dolciaria Balocco, distribuito in 360mila esemplari, non erano risultate collegate al sostegno all'ospedale pediatrico di Torino. Il pandoro-gate si allarga a macchia d'olio. La Procura di Prato ha aperto un fascicolo di indagine sul caso del dolce Balocco.