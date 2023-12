Il nuovo Patto di stabilità ha lasciato fuori la crescita Ed è un peccato

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Sembrava che si arrivasse a un rinvio. Invece, contrariamente alle previsioni, i capi di governo hanno trovato l’accordo suldi. Anche se non è stato ancora diffuso un documento ufficiale, sono note alcune novità che sarebbero state approvate. Tra queste spiccano il maggior potere della Commissione in materia di controlli sulla sostenibilità del debito pubblico, la considerazione speciale (non sono chiare le modalità di applicazione) per i prossimi tre anni, fino al 2027 ai fini del calcolo del tasso del debito sul Pil e sul deficit di bilancio, degli investimenti in materia di difesa e di sostenibilità ambientale, previsti dal Pnrr, ivi compresi gli interessi sul debito che hanno generato. Il dibattito, aperto dalle anticipazioni di stampa, contiene commenti critici di vario tipo, non limitati all’aspetto ...

