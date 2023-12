Il New York Times fa causa a OpenAI e Microsoft per violazione del copyright | “Copiati milioni di articoli”

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Il Newha fattoper l’uso non autorizzato didi suoiusati per “addestrare” ChatGPT e altre piattaforme di intelligenza artificiale. Il quotidiano ha dichiarato di essere la prima grande testata statunitense ad agire controperdel. “Non c’è nulla di ‘trasformativo’ nell’utilizzare i contenuti delsenza pagamento per creare prodotti che sostituiscono ile gli sottraggono pubblico”, ha detto ilvengono accusati di avere sfruttato in maniera gratuita “il massiccio investimento del ...

Il New York Times ha cita to in giudizio Microsoft e OpenAI . L'accusa è violazione del copyright , poiché le due società tecnologiche hanno sfruttato ... (ilfogliettone)

New York Times Denuncia Microsoft e OpenAI per Violazione del Copyright in una Querela di Rilievo In un’importante evoluzione legale, il New York ... (windows8.myblog)

... le immagini Ultimo Aggiornamento Fotogallery - Tullio Solenghi e Massimo Lopez in 'Dove eravamo rimasti' Ultimo Aggiornamento Fotogallery - Madonna, il 'Celebration Tour' fa impazzire...Marta porta a casa come premio un percorso accademico con laFilm Academy. Ma Marta Viola si è portata a casa anche il premio tecnico Giuria e Radio. A consegnarglielo è stata la speaker di ...Il New York Times si scopre luddista, quando ormai è troppo tardi. Il tramonto del giornalismo classico è cominciato con la febbre del gratis. Le notizie gettate in massa sulla rete per fare numeri.Il New York Times ha fatto causa a OpenAI e Microsoft per l’uso non autorizzato di milioni di suoi articoli usati per “addestrare” ChatGPT e altre piattaforme di intelligenza artificiale. Il quotidian ...