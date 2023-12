Il Natale è anche una questione di padri | basta guardare Michelangelo

(Di giovedì 28 dicembre 2023) “O vecchio, com’era il volto del Dio? / Forse un lenzuolo di sangue? / o una roccia nera, cratere in fiamme?”. I versi di David Maria Turoldo sono una drammatica domanda rivolta ad Abramo e... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Pranzo di Natale in famiglia, sì certo ma a pagamento . Succede che in Gran Bretagna la signora Caroline Duddridge , 63 anni, ha da tempo comunicato ... (feedpress.me)

Il campione argentino si è concesso una seduta di palestra insieme alla sua dolce metà per rimettersi in riga dopo questi giorni (golssip)

...di più dopo il progetto di legge che il governo ha presentato in Parlamento il giorno die ... dodici mesi al massimo di permesso per gli studenti; la cartolina inviataper mail; nuove ...... che il lavoro è la tua scusa per risparmiarti il, il capodanno, l'aperitivo per il ... Parla,, di quella cosa che in neolingua si chiama "salute mentale", e che quando avevamo il senso ...A Dovadola e Rocca San Casciano fuoco acceso tutte le sere con le associazioni impegnate a preparare specialità culinarie tipiche ...«É il marchio dell’uomo inesperto non credere nella fortuna», diceva Joseph Conrad. Ogni epoca, ciascuna filosofia, qualunque cultura hanno la loro idea di buona sorte.