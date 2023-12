Il Napoli insiste per Mazzocchi | ma c’è anche un’alternativa

Corriere dello Sport – Giuntoli insiste per Anguissa : Juve-Napoli sarà duello di mercato L’edizione odierna del quotidiano, ha posto ... (forzazzurri)

Al Diego Armando Maradona torna a suonare l’inno della Champions League. Alle 18:45 prenderà il via Napoli -Union Berlino . Siamo giunti alle fasi ... (spazionapoli)

Allegri insiste : «Inter - Milan e Napoli favorite! Noi puntiamo a…»

Allegri non cambia idea: per lui le favorite per lo scudetto sarebbero Inter, Milan e Napoli. La sua Juventus punterebbe perciò ad un altro ... (inter-news)