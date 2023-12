Il Milan trattiene Krunic | il Fenerbahce pesca in Premier

... come il Napoli dello scorso anno, ma la Juventus è a soli tre punti in più rispetto aldella ... La squadra felsinea è solida e ben allenata da Thiago Motta' L'Atalantal'uomo sbagliato, ......nove uomini contro la Roma Db Torino 19/09/2021 - campionato di calcio serie A / Juventus -/ ... Dopo una fallo da giallo di Zalewski chel'azzurro lanciato in contropiede, leggero ...Ricevi nel browser le notifiche della tua squadra preferita.Ivano Trotta, allenatore ed ex calciatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante il format in onda ogni giovedì in prima serata su Sportitalia. Il Napoli risente anche della mancanza d ...