Il meteorologo | “Possibili piogge nella notte di San Silvestro Ecco dove”

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Mattia Gussoni,de ‘IlMeteo.it’, in esclusiva ai nostri microfoni sul meteo di Capodanno: “Sono previste delle”. Dopo un Natale con un cielo sereno quasi ovunque, il prossimo weekend potrebbe registrarsi un piccolo peggioramento delle condizioni meteorologiche soprattutto nel Centro-Nord. La nostra redazione ha fatto il punto della situazione con Mattia Gussoni,de IlMeteo.it.cosa attenderci dal meteo a Capodanno – Notizie.com – © AnsaMattia Gussoni, ladi Capodanno ha in programma diversi eventi all’aperto nelle città italiane. Cosa dobbiamo aspettarci dal meteo? “di Sanpotrebbe arrivare un ciclone dal Nord Europa e questo dovrebbe ...

Venti a oltre 100 chilometri orari ecriticità. Quello che si abbatterà sulle Alpi di Nord Ovest e in particolare sul Torinese, ... Andrea Vuolo,, spiega il motivo di questa ......Feste la previsione infatti si fa più incerta e rimangono tutt'ora aperte le porte per... Per la parte finale della settimana invece ci sono meno certezze', precisa il. Meteo, "...Anticiclone protagonista sul Veneto anche negli ultimi giorni dell'anno, seppur le giornate saranno caratterizzate da tempo molto spesso uggioso e fosco per la presenza di nubi basse compatte, in ...Al di sopra del Circolo Polare la stratosfera, cioè lo strato atmosferico posto tra 10 e 50 km di quota, nel periodo invernale subisce spesso bruschi e intensi riscaldamenti che talvolta mettono a soq ...