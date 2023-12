(Di giovedì 28 dicembre 2023) "Posso raccontare due episodi diretti di molestia sessuale. Molti altri mi sono stati riferiti perché mi occupo di problemi di genere nella mia università". L'Antonella, professoressa di Patologia generale all'università di Padova, rende la sua testimonianza in un'intervista pubblicata da la Repubblica nell'ambito di un'inchiesta sul "Me Tooin". "E' un'esperienza abbastanza comune purtroppo", conferma. "a me - spiega - da ricercatrice, è capitato. Subito dopo la laurea in Biologia, proprio durante l'esame di ammissione al dottorato di ricerca. Un professore ordinario cercò in ogni modo di mettermi in difficoltà con le domande. Vinsi il dottorato lo stesso e dopo qualche giorno lui mi chiamò nel suo ufficio. Come vedi ...

... professoressa di Patologia generale all'università di Padova, rende la sua testimonianza in un'intervista pubblicata da la Repubblica nell'ambito di un'inchiesta sul 'Medonne in camice ...Tra i titoli spicca il romeno "Do Not ExpectMuch From The End Of The World" di Radu Jude, già ... una critica tagliente e articolata alla nostra società, non rientra nella tipologia...Leggi su Sky TG24 l'articolo Il Me too delle donne in camice bianco, immunologa Viola: “Anche io molestata due volte' ...Francesca ricorda le nocche dei colleghi che battono sulla porta: «Apri, che ti battezziamo». C’è Stefania, che ricorda l’angoscia delle mani del suo… Leggi ...