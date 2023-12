Il Manchester United vuole battere il Real Madrid grazie alla firma di Giorgio Scalvini

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Ilsarebbe interessato a ingaggiaredall’Atalanta nella finestra di mercato di gennaio Fichajes. Il rapporto afferma che anche ilè interessato al 20enne difensore centrale, ma loè pronto a fare una mossa per lui a metà stagione. L’Atalanta ha fissato peruna cifra di 50 milioni di euro. Il club di Serie A non venderà il difensore centrale della Nazionale italiana per niente di meno. Il rapporto sottolinea che, sebbene loabbia problemi di fair play finanziario (FFP), potrebbe spendere molto per il difensore, checome potenziale sostituto di Raphael ...

Il Milan cerca il centravanti del futuro ed è sulle tracce di Serhou Guirassy . Per assicurarsi l'attaccante c'è da battere la concorrenza di top club come, Tottenham : non un dettaglio, ma neppure una missione impossibile. Per prenderlo va convinto lo Stoccarda a cederlo o da pagare la clausola rescissoria da 17 milioni di euro . ...Il difensore non restava ai box così a lungo da un decennio, quando un infortunio allo tenne fuori per 115 giorni, per un totale di 23 partite. Nella stagione in corso, Smalling ha ...Il Manchester City ospita lo Sheffield United nella sfida valida per la ventesima giornata di Premier League. Citizen, quarti in classifica, al terzo risultato utile consecutive, hanno superato l'Ever ...Dato lo scarso minutaggio di Varane in stagione finora, sembra che il Manchester United lo cederà a gennaio. Alla finestra ci sono Bayern Monaco e Real Madrid.