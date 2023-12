Il governo più forte in Europa Pini e la sentenza su Meloni pigliatutto

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Camaleonte è la parola giusta per la Giorgiavista quest'anno? Con questa domanda Luca Sappino e Alessio Orsingher, conduttori di Tagadà su La7, introducono il dibattito con Agnese, direttrice del Quotidiano Nazionale ospite della puntata del 28 dicembre del talk show: “E' giusta nella misura in cui c'è unadiversa da quella che avevamo conosciuto prima che diventasse presidente del Consiglio. E' anche vero che in un ruolo di questo tipo lei ha assunto una veste istituzionale, soprattutto i risultati più importanti vanno ascritti nel modo con cuiha affrontato e messo in piedi le alleanze e le relazioni con i partner internazionali più importanti. Ilin questo momento è uno dei più forti in. Macron è insediato da Le Pen, ...

Dall’Università all’ufficio pubblico, senza necessariamente passare prima per la seduta di laurea. Sono almeno 17mila i posti per giovani sotto i ... (open.online)

Parti sociali che premono, ormai da tempo, per una svolta, "non possono essercirinvii né dilazioni di tempo. Il futuro di questo paese si gioca ora e ildeve percorrere una sola strada: ...È anche un caso per gli appassionati di logica: se è in carica ila destra della storia repubblicana, come può essere spuntato dalle fila dell'Esercito un generale in servizio con due ...