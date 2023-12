Il Genoa si prepara all’Inter | rifinitura svolta! Novità sulla maglia

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Domani-Inter, match valevole per la diciottesima giornata di Serie A. Oggiper la formazione di Alberto Gilardino, che domani giocherà con unacelebrativa.? Vigilia di-Inter. A Marassi sfida importante per i nerazzurri, che giocheranno prima della Juventus, attesa sabato sera contro la Roma, con l’obiettivo di volare a +7. Sarà l’ultima partita del 2023. Il Grifone si è allenato in mattinata al centro sportivo ‘Signorini’ facendo lavoro tattico, esercitazioni e varie partitelle. Inoltre, ilgiocherà contro l’Inter con unacelebrativa, ideata per la ricorrenza dello storico anniversario. “The Dark Golden Side of”, si chiamerà così la divisa dei ragazzi di Gilardino, il quale ha già parlato in ...

