Il direttore sportivo dell’Everton sul mercato di gennaio | «La prudenza fiscale è un fattore chiave»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Kevin Thelwell,, ha parlato deldidopo la sconfitta in Premier Laegue contro il Manchester City Kevin Thelwell,, ha parlato deldidopo la sconfitta in Premier Laegue contro il Manchester City. PAROLE – «La crescita di una squadra può essere una sfida quanto anche laè un. Quindi, guardando verso, posso assicurarvi che, anche se non ci saranno molti trasferimenti nelle prossime settimane, ciò non significa che il duro lavoro non continuerà».