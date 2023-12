Il difensore del West Ham si rifiuta di firmare un nuovo contratto allo stadio di Londra

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. IldelHam Ben Johnson sidiuncon gli Hammers, secondo Claret & Hugh. Anche se ha fatto bella figura nell’ultima partita contro il Liverpool, quando ha fornito l’assist per l’eccellente gol di Jarrod Bowen nella sconfitta della Coppa Carabao, i colloqui si sono conclusi qualche tempo fa perché il giocatore è caduto nell’ordine gerarchicodi. LiverpoolHam Ben JohnsonClaret e Hugh hanno appreso questo pomeriggio che le richieste ...

Non c’è pace in casa Napoli dopo le vicende delle ultime settimane. L’ultima news negativa riguarda l’entità dell’infortunio patito da Natan . Ancora ... (spazionapoli)

Ma dal club giallorosso è arrivato lo stop, in particolare anche da Mourinho, che era tra gli estimatoricome rinforzo d'esperienza e pronto all'uso, ma che una volta colti gli umori ...Nelle ultime ore sembrava molto vicino l'arrivo nella Capitale dell'exdella Juventus, ... non a caso, valuta altre piste come quella che porta a Thilo Kehrer , tedescoWest Ham seguito ...Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, i Friedkin hanno deciso di non formalizzare l’accordo già raggiunto da Tiago Pinto con il procuratore del difensore azzurro. I motivi Non ...L'obiettivo del Napoli è quello di rinforza la rosa nel mercato di gennaio ed è pronto il furto nei confronti di Commisso ...