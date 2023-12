Il cu? Nemmeno le ginocchia La stoccata di Ruggieri a Elodie

Al di là di queste novità, Kepler_L2 fa notare che Sony PS5 Pro potrebbe utilizzare 60 delle 64... che finora non hamai confermato l'esistenza di un modello Pro. Per tutti gli articoli che ...Diventa quindi complicato dire se stia meglio o meno di qualsiasi altra ex compagna del protagonista, visto che non riescea ricordare cosa ha perso da quando non ha più spalleggiato il ...Enrico Ruggieri si è inserito nel dissing tra Elodie e Gino Paoli, schierandosi al fianco del cantautore e demolendo le velleità da sexy popstar della cantante romana ...