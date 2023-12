Il corteo dei motorini dietro il bus del Napoli tra i momenti “top” 2023 del Guardian

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 28 dicembre 2023) La premessa è cosciente: tutte le carrellate o le liste o le classifiche che si fanno a fine anno, per il calcio non valgono un granché. Però il “calendario” dei grandidel pallonedelinclude anche il. E non tanto la celebratissima squadra che ha vinto lo scudetto. Il quotidiano inglese “premia” i: ildi scooter che insegue il bus delnella galleria della Tangenziale, ripreso direttamente dai giocatori. “In un mondo che potrebbe interessare ai lettori – scrive il– ci sono queiche seguono la squadra Scudetto attraverso. Tanti. Come facevano a entrarci tutti in quel tunnel?” Per il resto nel consuntivo del ...