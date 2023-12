Il controcanto su Schäuble e Delors | due leader che hanno incasinato l’Ue

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 28 dicembre 2023) I giornali di oggi si interrogano su i due grandi europei morti nelle scorse ore. Io li trovavo detestabili entrambi, ma non si può negare che fossero dei grandi personaggi dell’Europa. Uno era Jacques, un socialista, che è stato per dieci anni il presidente della Commissione Europea, e l’altro era il signor Wolfgang, il falco tedesco ex ministro dell’Interno, padre della riunificazione tedesca dopo il crollo del Muro di Berlino nel 1989 e tifoso dell’austerity in Ue. La morte diSe uno potesse oggi fare un articolo fuori dal coro descriverebbe questi due personaggi come quelli che più di altrirotto le scatole a noi “europeisti light“.da socialista ha pensato di allargareil più possibile, ha pensato che l’Europa ...