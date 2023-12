Il bue | l’asinello e noi italiani

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Natale sarebbe la festa del Bambinello. Il bue,, Giuseppe e Maria. Ma arriva quello di Hamas Hamas e sgozza nella culla il bambino. “Siamo molto incazzati, è un segnale per i Romani che ci occupano da tanti anni”. La luce, subito dopo, in cielo, non è affatto una cometa ma è il superbombardiere romano venuto a vendicare il bambinello. A fuoco la baracca coll’asino e col bue, e pure Maria e Giuseppe”. “Levatevi dai piedi, brutti selvaggi”è il messaggio stavolta. Poi arriva Erode, e ci mette del suo (anch’egli per nobilissimi motivi). E i Magi? Sono davanti al televisore a vedersi lo spettacolo, seguito dal dibattito epoi dal film di Natale. Perché, incredibilmente, è Natale anche se, ovviamente, non ci crede più nessuno. *** Parlare di “politica”? Ok, ma parliamo al muro. Un po’ deglisono tradizionalmente fascisti, bombardavano gli ...