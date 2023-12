Il brano più ascoltato in radio nel 2023? Un indizio | chi lo canta sarà uno dei protagonisti del prossimo Festival di Sanremo Tutte le classifiche

(Di giovedì 28 dicembre 2023) È tempo di primi bilanci musicali sulanche per le. EarOne ha stilato, infatti, una classifica – con periodo di riferimento dal primo gennaioal 12 dicembre– con un risultato, per certi versi scontato: “Italodisco”, già tormentone estivo, dei The Kolors è ilpiùinnel. La ricerca si basa sul monitoraggio di oltre 180 emittenti, selezionate per rappresentare l’audience italiana secondo i dati di Tavolo Editorie Auditel. Il documento EarOne Airplay Reportcon i dati definitivi verrà rilasciato giovedì 4 gennaio 2024 e includerà oltre allegenerali anche le nuovedi genere Dance, Urban, Rock e Latin. Ma ...

Tre anni di scrittura 'Per me scrivere è un atto liberatorio - racconta Mahmood - 'Cocktail d'amore' è una di quelle canzoni che ha avuto una genesi ... (247.libero)

La canzone preferita dai fan di Madonna tra tutte quelle che la Regina del Pop ha inciso nel corso della sua carriera È "Lika a prayer". Ilè stato ilvotato dai fan di Lady Ciccone in un sondaggio lanciato da BBC Radio 2, che per tutto il mese di novembre - mentre Madonna tornava ad esibirsi dal vivo nei principali palasport ......38 EUR Acquista su Amazon Da Hit Me a Touch Me L'aneddoto verrà raccontato qualche annotardi ...dagli archi di Paul Harris ma soprattutto dal solo di sassofono di Curtis Amy che chiude il. In ...