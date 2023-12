Il bilancio previsione della Provincia destina quasi 50 milioni di euro aglinvestimenti pubblici nel prossimo triennio

In aula alla Camera dei Deputati, prosegue la discussione generale sul disegno di legge 'didello Stato per l'anno finanziario 2024 epluriennale per il triennio 2024 - ...La novità, è la prima volta che accade grazie ai significativi avanzi di gestione, è contenuta neldidell'Istituto guidato da Fabrizio D'Ascenzo . La prima novità riguarda gli ...In ritardo di oltre 2 anni, in aula consiliare regionale è stato dichiarato che le richieste portate all'attenzione della giunta regionale anche dall'assessora pesarese alla crescita Camilla Murgia e ...Nel bilancio di previsione INAIL aumenti per il Bando ISI e per il premio OT23 riduzione per oscillazione. I dettagli ...