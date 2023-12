Il Benevento di Auteri scalda i motori | prima seduta all’Imbriani

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiUn’ora e mezza di allenamento, tanto per rompere il ghiaccio, con ripetute finali sui trecento metri per recuperare smalto e condizione. Gaetanonon ha perso tempo, nellaseduta di lavoro da tecnico delha messo sotto torchio una squadra chiamata a rialzare la testa nel girone di ritorno. Il match con la Turris, in programma il 6 gennaio, è ancora distante e allora sotto con corsa, fatica e sudore, per smaltire le scorie delle feste e prepararsi al meglio al ritorno in campo.L’allenatore di Floridia, però, è stato costretto a fare i conti con le defezioni. Sei gli assenti, compreso il lungodegente Meccariello. Sul rettangolo di gioco dell’antistadio “Carmelo Imbriani” non si sono visti El Kaouakibi, Karic, Masella, Tello e Sorrentino. A questi bisogna aggiungere altri sei calciatori che ...

, come sta Simonetti Simonetti già da qualche settimana corre e si allena con la palla. ...all'Imbriani per proseguire il lavoro che potrebbe portarlo molto presto tra i disponibili diLa firma dicon ilrappresenta un aspetto inedito in quasi trent'anni di carriera, considerato che mai prima d'ora aveva preso tra le mani, da zero, le redini di una squadra nel ...Protagonista con la maglia del Benevento tra il 2014 e il 2017, con la storica promozione in B ottenuta al termine della stagione 2015/16, Fabio Mazzeo ha commentato dalle colonne del quotidiano ...Per il Benevento è slittato a oggi pomeriggio il nuovo corso targato Auteri. In realtà il primo confronto tra tecnico e squadra doveva tenersi ieri ma poi è slittato ad oggi pomeriggio alle 14.30. Aut ...