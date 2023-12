Il 2023 è l' anno più caldo della storia | i dati choc | cibo a rischio

Leggi su iltempo

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Ilche sta per terminare sarà classificato come l'piùmai registrato nel pianeta. Emerge dall'analisi di Coldiretti sulla base delle previsioni del National Climatic Data Centre. Nei primi undici mesi dell'la temperatura sulla superficieterra e degli oceani è risultata addirittura superiore di 1,15 gradi rispetto alla media del ventesimo secolo, con una media di oltre 9 eventi estremi al giorno per il maltempo che ha colpito l'Italia. Il risultato è il crollo dei raccolti nazionali che mette agli alimenti basedieta mediterranea.