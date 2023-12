Il 2023 di Spotify | da Taylor Swift a Sfera Ebbasta

Leggi su velvetmag

(Di giovedì 28 dicembre 2023) È stato un anno ricco di novità musicali, tra grandi di ritorni e cambi di registro. Tra album e singoli, ancheha tentato di tirare le somme dell’anno che sta per chiudersi e stilare una classifica in base ai dati raccolti in questi mesi. Ecco chi sono stati gli artisti più ascoltati delha raccolto i dati dell’ultimo anno tra album e singoli di artisti italiani e internazionali per provare a stilare la classifica dei più ascoltati. Se qualche nome forse già ce lo aspettavamo, non sono però mancati anche colpi di scena. In Italia, ancora una volta ai vertici si piazza il genere rap. Miley Cyrus econquistano, foto Ansa – VelvetMagNon può non esserciin cima agli artisti più ascoltati nel ...