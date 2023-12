Ieri in Campania | maltrattamenti in famiglia ad Altavilla Mazzette al Cis di Nola

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoI fatti più importanti della giornata di, mercoledì 27 dicembre 2023. Avellino- Nella serata di, i Carabindel Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Avellino, hanno tratto in arresto un 50enne diIrpina, perin, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. (LEGGI QUI) Benevento- Nuova luce per le mura longobarde che circondano ancora buona parte della città antica del capoluogo sannita. Ha preso vita stasera l’affascinante progetto Pics “La Città medievale” (LEGGI QUI) Caserta: Una 54enne di origine nigeriana è stata denunciata dai carabina Castel Volturno (Caserta) con l’accusa di aver dato fuoco per motivi passionali ad un ghanese di 43 anni. La vittima è tuttora ...