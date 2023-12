I saldi invernali 2024 sono alle porte | le occasioni di shopping migliori online e non solo

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Natale è passato e all’orizzonte si prevede un Capodanno scoppiettante. Quale miglior modo per inaugurare un nuovo anno di stile se non con i? Il periodo migliore per elevare il proprio guardaroba risparmiando è ormai, con la data nazionale fissata per il 5 gennaio. Stivali rossi: cinque outfit per abbinarli con stile X ...

A Roma e nel Lazio i2024 iniziano ufficialmente venerdì 5 gennaio 2024 , il giorno prima della festa della Befana del 6 gennaio 2024 . Le vendite promozionali durano sei settimane e terminano giovedì 15 ...... confermando come data di inizio deivenerdì 5 gennaio 2024 in tutta Italia . In Sicilia idureranno fino al 15 marzo 2024. Di seguito le regole di base perchiari e ...Il 52 per cento non comprerà per risparmiare, e di questi il 38 per cento segnala un peggioramento della propria condizione economica ...Al via i saldi invernali 2024: SkyTG24 ha riportato gli aggiornamenti, le date e il calendario per tutte le regioni. Dovunque cominciano il 5 Gennaio (tranne per due casi, espressamente scritto più av ...