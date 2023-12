I numeri reali dell' economia italiana del 2023

Leggi su panorama

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Un viaggio turbolento, ma con qualche opportunità e molti “pericoli scampati”. Ecco ileconomico, per l’Italia e non solo. È stato un anno di affanno, dietro i tassi di interesse e le tensioni geopolitiche (guerra in Ucraina prima e in Palestina poi). Ma è stato anche l’annoo stop (o pausa, vedremo) dei continui rialzi del costo del denaro, che hanno permesso comunque di fermare la peggiore inflazione da 40 anni. Come arriva a salutare il 2024 l’Italia? Una leggera crescita del Pil, intorno allo 0,7%, grazie ai consumi e agli investimenti pubblici legati al Pnrr. Nel 2022 il Pil era in crescita del 3,7% rispetto al 2021. I consumi hanno retto, nonostante la corsa’inflazione che nelha raggiunto +5,7% per l’indice generale e a +5,1% per la componente di fondo. Nel 2022 i prezzi al consumo in media ...